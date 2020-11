Estado de Goiás é condenado a pagar indenização a aluno que levou gravata de profesor

O Estado de Goiás foi condenado a pagar a quantia de R$ 20 mil, após um aluno ser agredido por um professor. A decisão foi definida pela juíza Patrícia Passoli Ghedin e anunciada recentemente.

Segundo informações do site UOL, o fato aconteceu em uma escola estadual, no Município de Bom Jesus, no ano de 2017, quando o estudante cursava na época o 6º ano do ensino fundamental.

No dia do ocorrido, o garoto, que não teve a identidade revelada por questões de segurança, estava brincando de jogar bolinhas de papel em um quadro e uma delas passou perto do professor. Revoltado com a situação, ele questionou aos alunos o que deveria ser feito e como resposta de outro estudante, informou que o garoto deveria comer a bolinha de papel.

Foi então que o professor deu uma “gravata” no estudante, para que ele comesse o conteúdo. A atitude do educador foi registrada por um vídeo que consta no processo.

Mesmo tendo admitido o ato faltoso do profissional, o Estado de Goiás tentou se defender, dizendo que o garoto tinha diversos registros de condutas indisciplinadas.

Não há informações se alguma medida extra foi adotada em relação ao professor. Além disso, na época do ocorrido, nem o profissional, nem os familiares do aluno prestaram queixa à polícia.