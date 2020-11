Adolescente morre horas após receber alta; possível erro profissional é investigado

Um adolescente de 14 anos, de Cascavel, cidade localizada no estado do Paraná, morreu poucas horas depois de ser atendido e ter recebido alta em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações do site IBahia e de uma entrevista concedida ao G1, a mãe de Cristian Rodrigues de Oliveira relatou que o filho ainda passava mal quando foi liberado. “Se o médico não tivesse mandado ele embora ele estaria vivo. Uma criança com febre e vomitando, e um médico liberar para ir embora? Isso não é certo. Eu espero que façam justiça”.

Mesmo contrariada com a decisão médica, o adolescente retornou para casa e foi encontrado pela mãe, morto em seu quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, porém a situação era irreversível e a morte de Cristian foi confirmada em casa.

Em relação ao ocorrido, a UPA relatou em entrevista que o adolescente deu entrada ontem (11) com sintomas como febre e vômito e com base nisso foi medicado e ficou em observação. Logo após notada uma evolução e melhora em seu quadro, ele havia sido liberado.

Por fim, devido todo o ocorrido, o médico foi afastado de suas atividades. A informação foi confirmada pelo Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu). A decisão segue mantida até que os fatos sejam apurados e esclarecidos se houve ou não algum tipo de negligência ou erro do profissional.