Detentos de SP têm ‘saidinha de Natal’ confirmada para 22 de dezembro

Com as “saidinhas” de detentos impedidas desde o mês de março devido a pandemia do novo coronavírus, o Departamento Estadual de Execuções Criminais (DEECRIM) anunciou esta semana que a medida será retomada para a próxima data festiva.

Levando em consideração a nova decisão, os detentos de São Paulo que fazem parte do regime semi-aberto poderão deixar os centros de detenções entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro. De acordo com o que reforça o UOL, a liberação está prevista para às 5h do horário de Brasília e o retorno até às 18h.

Devido a medida anterior, em que os presos se viam impossibilitados de deixar as penitenciárias por conta da pandemia, muitas fugas foram protagonizadas.

A decisão de suspender as saidinhas em março de 2020, havia sido anunciada pela Corregedoria Geral de Justiça, com base em uma solicitação da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.

Por fim, para usufruir deste “benefício” de liberdade temporária, além de bom comportamento, serão selecionados detentos que já tenham cumprido 1/6 da sentença ou 1/4, em caso de reincidentes.