Dia Nacional do Livro: “Diário de um Banana” e “É Assim Que Acaba” são best-sellers mais procurados no Brasil

O Dia Nacional do Livro aconteceu em 29 de outubro, resultando em uma pesquisa que classifica “Diário de um Banana”, “É Assim Que Acaba” e “Café com Deus Pai” como os três best-sellers mais buscados no Brasil.

Nos últimos anos, a literatura no Brasil se transformou em uma paixão nacional, refletida pelo aumento de clubes de leitura e eventos como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que, com 722 mil visitantes, registrou o maior público da última década, representando um aumento de 9% em relação à edição anterior.

Esse fenômeno literário também se faz sentir no ambiente digital, onde as buscas por “livros online” cresceram 22% desde 2021, e as pesquisas por “livros grátis” e “livrarias” apresentaram aumentos superiores a 80%, segundo a Preply.

O livro mais pesquisado foi “Diário de um Banana”, de Jeff Kinney, acumulando 2,2 milhões de buscas, evidenciando a popularidade da literatura infantojuvenil, que encanta leitores de todas as idades. Veja os resultados da pesquisa:

Dia Nacional do Livro: “Diário de um Banana” e “É Assim Que Acaba” são best-seller mais procurados no Brasil (Reprodução/Preply)

Além disso, a lista de livros mais buscados no país inclui uma variedade de gêneros. O romance “É Assim Que Acaba”, da autora Colleen Hoover, gerou mais de 1,7 milhão de buscas, impulsionadas pela sua recente adaptação cinematográfica. Já “Café com Deus Pai”, um diário devocional do pastor Junior Rostirola, destacou-se como o livro mais vendido de 2023, refletindo o forte interesse do público em obras religiosas.

Essa diversidade de gêneros literários mostra um panorama rico e dinâmico do consumo literário no Brasil. Confira os dados por região: