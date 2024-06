5 perfumes femininos da Hinode com CHEIRO DE IMPORTADO CARO

Criar uma fragrância totalmente autêntica não é uma tarefa fácil, já que alguns aromas podem lembrar, mesmo que somente em algumas notas, outros perfumes clássicos no mercado da perfumaria.

Este é o caso das fragrâncias da marca Hinode listadas a seguir que, segundo a youtuber Luma Servio, lembram perfumes importados caros. Será que você também sente o mesmo cheiro parecido? Veja as comparações a seguir!

1. Grace La Rose Sublime (2017) / La Nuit Trésor - Lancôme (2015)

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Lichia. As notas de coração são Rosa de Grasse, Violeta e Magnólia e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar e Patchouli.

2. Ella Pérolas (2019) / Hypnôse - Lancôme (2005)

Este perfume possui notas de Jasmim, Ylang Ylang, Bergamota e Tangerina.

3. Grace Midnight / Black Opium - Yves Saint Laurent (2014)

As notas de topo são Framboesa, Tangerina e Maçã. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

4. Ella Única (2023) / Idôle - Lancôme (2019)

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Pera. As notas de coração são Gardênia, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli e Baunilha.

5. Dazzle / Good Girl - Carolina Herrera (2016)

As notas de topo são Cereja, Framboesa, Frutas Vermelhas, Morango e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa e as notas de fundo são: Sândalo, Âmbar, Fava Tonka, Almíscar e Baunilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

