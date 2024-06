Piores perfumes femininos? Confira as fragrâncias que têm uma má fama, mas que podem surpreender você

Piores perfumes femininos? Confira as fragrâncias que tem uma má fama entre as mulheres, mas que podem surpreender você

Gostar ou não de um perfume é algo muito pessoal. Contudo, algumas fragrâncias acabam adquirindo uma fama ruim, devido aos comentários negativos que alguns consumidores acabam espalhando sobre determinado produto, seja esse comentário com ou sem fundamentos.

A lista polêmica, que você confere a seguir, traz justamente este tipo de perfume, cujo a fama não é muito boa entre o público feminino, mas para que para determinadas pessoas eles possuem sim um bom aroma.

Será que você concorda? A lista foi elaborada pela youtuber ‘Suzy Moura’, que reuniu os comentários de amantes da perfumaria.

Intuição - Natura

Um perfume clássico da marca lançado em 1998, mas que passou por reformulações ao longo do tempo, inclusive na embalagem. Uma das reclamações mais constantes é de que o perfume possui um aroma pesado ou um cheiro de produto de limpeza. Contudo, a youtuber, também concorda em parte com os comentários de que esta fragrância traz uma breve lembrança do importado Anais Anais, de Cacharel. Porém, para ela, o perfume nacional é muito mais fácil de ser utilizado.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Ylang Ylang, Frésia, Narciso e Osmanthus. As notas de coração são Damasco, Gardênia, Mimosa, Íris e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho e Notas Amadeiradas.

Crazy Choices - O Boticário

Lançado em 2020, este perfume é indicado para mulheres que amam perfumes doce. Devido ao seu aroma mais quente, deve ser utilizado em climas frios.

As notas de topo são Toranja e Tangerina. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Âmbar, Madeira Guaiac e Almíscar.

Wild Cat - Mahogany

Num primeiro momento, Suzy Moura não gostou deste aroma, ao senti-lo em outra pessoa. Contudo, ela deu mais uma chance ao aroma e, ao prová-lo na sua pele, sentiu um cheiro mais confortável. Por isso, é preciso ficar atenta.

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina, Bergamota e Notas Aquosas. As notas de coração são Tuberosa, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Pralinê, Patchouli e Almíscar Branco.

Olympéa - Paco Rabanne

De acordo com a especialista, o que faz a má fama deste perfume importado é o acorde de sal, que pode ser muitas vezes associado a suor. Contudo, a fragrância se destaca pela baunilha, que é bem presente. Fique atenta também aos contratipos deste perfume, pois não costumam ser fiéis ao original.

As notas de topo são Jasmim Aquático, Mandarina Verde e Flor de Gengibre. As notas de coração são Baunilha e Sal e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Sândalo.

Essencial Oud - Natura

O perfume mais polêmico da lista, que recebe críticas femininas simplesmente por ser amadeirado, nota que geralmente é associada a aromas masculinos. Por isso, é mais indicado para mulheres que preferem fragrâncias mais potentes.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Cashmeran, Âmbar Cinzento, Patchouli, Almíscar e Ambroxan.