As versões baratas dos MELHORES PERFUMES DO MUNDO

Conhecer um perfume importado não é uma tarefa tão simples. Afinal, não são todos os amantes da perfumaria que possuem acesso a este tipo de perfume, principalmente devido ao seu valor de mercado, que costuma ser um pouco elevado, dependendo da marca.

Contudo, existem as fragrâncias chamadas de contratipos, que são aquelas inspiradas em outros tipos de perfume, mas que, normalmente, apresentam um melhor custo-benefício.

Por isso, se você sempre quis conhecer o aroma de um perfume famoso importado, aposte nos frascos a seguir, pois eles são as versões baratas de alguns dos melhores perfumes do mundo. A lista foi retirada do canal do Youtube ‘Matt Fragrance’.

Strong Absolut - Par Fun / Inspirado em Stronger With You Absolutely - Giorgio Armani (2021)

No perfume original, as notas de topo são Rum, Elemi e Bergamota. As notas de coração são Lavanda e Davana e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Castanha, Cedro e Patchouli.

Cool Water - Davidoff / Inspirado em Green Irish Tweed - Creed (1985)

As notas presentes em Cool Water, que também é um perfume importado, contudo mais barato que o da casa Creed, são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro no topo. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Cedro, Tabaco e Âmbar Cinzento.

Hannishe - Azza Parfums / Inspirado em Hacivat - Nishane

Notas de topo: Abacaxi, Bergamota e Toranja; notas de corpo: Cedro, Jasmim e Patchouli e notas de fundo: Madeira Seca e Musgo de Carvalho.

