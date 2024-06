Perfumes masculinos dos anos 90 que AINDA FAZEM SUCESSO

Mesmo lançados há 30 anos ou mais, os perfumes listados a seguir ainda seguem sendo o sonho de consumo de muitos homens. Com um aroma clássico e atemporal, estas fragrâncias fazem muito sucesso e devem fazer parte de uma coleção masculina de fragrâncias importadas em algum momento. Confira:

1. Herrera for Men - Carolina Herrera (1991)

As notas de topo são: Limão, Lavanda, Alecrim e Néroli. As notas de coração são: Cravo-da-Índia, Gerânio e Trevo-Branco. As notas de fundo são: Tabaco, Sândalo e Âmbar Cinzento.

2. Dolce&Gabbana pour Homme (1994)

As notas de topo são: Lavanda, Limão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Estragão, Mandarina, Laranja e Néroli. As notas de coração são: Pimenta, Canela, Coentro, Gerânio, Violeta, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Tabaco, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Cedro, Âmbar, Cumarina e Íris.

3. L’Eau d’Issey Pour Homme - Issey Miyake (1994)

As notas de topo são: Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Estragão e Sálvia. As notas de coração são: Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Gerânio Bourbon, Açafrão, Canela do Ceilão e Resedá. As notas de fundo são: Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Âmbar e Tabaco.

4. Ck One - Calvin Klein (1994)

As notas de topo são: Lavanda, Limão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Estragão, Mandarina, Laranja e Néroli. As notas de coração são: Pimenta, Canela, Coentro, Gerânio, Violeta, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Tabaco, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Cedro, Âmbar, Cumarina e Íris.

5. Animale Animale (1994)

Na sua composição possui notas de Mel, Abacaxi, Baunilha, Tabaco, Patchouli, Âmbar, Noz-moscada, Lavanda, Sândalo, Almíscar, Lima, Gálbano, Ylang Ylang, Cedro, Rosa, Jasmim, Limão e Lírio-do-Vale.

