Perfumes IDEAIS para COMEÇAR UMA COLEÇÃO FEMININA

Um perfume importado é o sonho de todos os amantes da perfumaria, por isso, levando em conta o preço mais ‘salgado’ deste tipo de fragrância, é preciso fazer uma boa escolha na hora de acrescentar um importado em uma coleção.

E se você estiver começando seu acervo perfumado neste momento e já está pesando nos aromas que você deve adquirir em algum momento, veja as dicas a seguir. Segundo a youtuber ‘Eduarda Torres’, estes são os perfumes importados que ela mais indica para começar uma coleção.

Poison Girl - Dior

Segundo a youtuber, este perfume possui um aroma de xarope, porém não artificial, o que deixa a fragrância mais jovem. As notas de topo são Laranja Amarga e Limão. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são: Baunilha, Amêndoa, Fava Tonka, Bálsamo-de-Tolu, Sândalo, Cashmeran e Heliotrópio.

212 Sexy - Carolina Herrera

A linha 212, de Carolina Herrera, faz parte dos perfumes clássicos mais cobiçados, seja entre os homens ou mulheres.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Algodão-Doce, Gardênia, Flores, Sardinheira e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Sândalo, Caramelo, Patchouli e Violeta.

My Burberry Blush - Burberry

As notas de topo são Romã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde, Pétalas de Rosa e Gerânio e as notas de fundo são: Glicínia e Jasmim.

Olympéa Solar - Paco Rabanne

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Casca de Laranja e Mandarina. As notas de coração são Tiaré, Notas Solares, Flores Brancas e Musgo de Carvalho e as notas de fundo são Ylang Ylang e Benjoim.

Fame Parfum - Paco Rabanne

As notas de topo são Manga, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim, Patchouli e Olíbano e as notas de fundo são Sândalo, Benjoim e Almíscar.