4 ÓTIMOS PERFUMES masculinos de O Boticário

Se você é um verdadeiro amante da perfumaria, principalmente nacional, e se gaba por ser o ‘consultor particular’ das suas amizades, provavelmente você possui suas fragrâncias masculinas de cada marca, não é mesmo? Mas será que sua opinião é parecida com a de um youtuber especializado em perfumes?

Confira a seguir uma lista elaborada pelo canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, que traz os 4 melhores perfumes de O Boticário da atualidade.

Malbec X - 2022

Um perfume quente, que possui destaque na nota de couro, além de ser abaunilhado e picante. Segundo o apresentador do canal, seu aroma lembra o importado CH Men Privé. Se encaixa melhor em climas frios.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Coffee Man Seduction Touch - 2023

Para o youtuber, este perfume foi um dos melhores lançamentos nacionais de 2023. Também possui um aroma adocicado, porém não possui notas de café, diferentemente do que o nome indica.

As notas de topo são Pimenta e Pistache. As notas de coração são Pimenta, Sálvia e Gengibre e as notas de fundo são: Âmbar e Baunilha.

Zaad Santal - 2021

Mesmo não sendo comentado com tanta frequência ultimamente, este ainda é um aroma em destaque da marca nacional. Se encaixa em temperaturas mais frescas.

Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota são as notas de topo, seguidas de um coração em Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda e finalizando com as notas de fundo de Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Botica 214 Fiji Paradise - 2023

Este perfume é ideal para ser utilizado diariamente, devido ao seu frescor.

As notas de topo são Cardamomo, Noz-moscada, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Cipreste, Violeta, Musgo e Fava Tonka e as notas de fundo são Patchouli, Âmbar e Ládano.