Perfumes femininos que MUDARAM DE FÓRMULA e PIORARAM ao longo do tempo

Mudar a fórmula de um perfume é algo comum entre as empresas de perfumes. Contudo, os olfatos mais atentos percebem que, mesmo mantendo a mesma embalagem e acordes, algumas fragrâncias acabam alterando seu aroma ou até mesmo a qualidade.

As fragrâncias que você confere neste texto, por exemplo, se tornaram ‘piores’ ao longo dos anos, de acordo com a youtuber especializada em perfumes, Suzy Moura.

De acordo com ela, a marca nacional que mais se destaca no quesito perda de fixação é a casa ‘O Boticário’. As comparações dela foram baseadas em fragrâncias antigas que ela possui na coleção com as novas fórmulas lançadas.

Será que você concorda com ela? Confira!

Cuide-se Bem Deleite Delight (body splash) - O Boticário

Com um aroma de sorvete napolitano, na opinião de Suzy, este body splash perdeu a fixação com uma nova fórmula. Atualmente, ela percebe um aroma de álcool bem aguado e diluído.

A nota de topo é Anis Estrelado. As notas de coração são Chantilly, Marshmellow, Caramelo, Baunilha, Frésia e Orquídea e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Ambreta e Cedro.

Floratta Red - O Boticário

Clássico da marca, este perfume sempre foi sinônimo de potência e fixação. Contudo, a youtuber comenta que isto mudou ao longo do tempo. Suzy foi alertada sobre sua baixa fixação pelas inscritas do seu canal e comprovou sentindo o aroma em uma loja da marca.

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Flor de Laranjeira, Tuberosa, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Essencial Exclusivo - Natura

Mudando para a casa Natura, a especialista em perfumes comparou o Essencial Exclusivo em suas duas versões de frascos. Em sua análise, o aroma não foi alterado, contudo a mudança de fixação para pior é nítida.

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Magnólia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.