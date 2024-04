Perfumes masculinos: votação popular ranqueou as 10 melhores fragrâncias da Natura

Quem gosta de colecionar perfumes, principalmente os nacionais, provavelmente tem ou já teve uma fragrância da marca Natura. Devido a qualidade e a diversidade de perfumes, esta marca acaba sendo uma das mais famosas.

Contudo, os milhares de perfumes disponíveis para compra também podem se tornar um problema, principalmente para pessoas mais indecisas.

Se você faz parte deste grupo, a lista a seguir pode te ajudar. De acordo com pesquisa feita pelo canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’ que entrevistou 3656 homens, estes são os 10melhores perfumes da Natura atualmente.

Recomendados

Essencial Elixir (2017)

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina, Toranja, Sálvia, Cassis, Limão e Junípero ou zimbro. As notas de coração são: Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio. As notas de fundo são: Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Almíscar, Cedro, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Homem Dom (2019)

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são: Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Folhas de Violeta e Bálsamo do Peru. As notas de fundo são: Priprioca, Sândalo, Cashmeran, Ambroxan, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

Essencial Ato (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Laranja, Pataqueira, Notas Aquosas, Pimenta Preta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Osmanthus, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

K Max (2019)

As notas de topo são: Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são: Olíbano, Couro, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta e Cardamomo. As notas de fundo são: Xtreme Ambarino, Vetiver, Cedro, Patchouli, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

Homem Sagaz (2017)

As notas de topo são: Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são: Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de fundo são: Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

Homem Elo (2023)

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Musgo e Almíscar.

Essencial Oud (2017)

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são: Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan. As notas de fundo são: Agarwood (Oud), Copaíba, Sândalo, Patchouli, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Ambrocenide e Abeto.

Homem Tato (2021)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Homem Essence (2016)

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Essencial Único (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Ládano, Benjoim, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

*Os acordes do perfume foram retirados do site ‘Fragrantica’.

