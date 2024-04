Perfumes masculinos baratos, sedutores e que irão te render muitos elogios

Conexão de Humor - Natura

De acordo com Junior Barreiros, youtuber especializado em perfumes, a nova fragrância da Natura surpreendeu pois, mesmo com o preço mais baixo, este perfume traz um arola de qualidade que se assemelha aos importados.

Mesmo sendo considerado, o perfume também pode ser utilizado por mulheres devido ao estilo tropical e frutado. A nota que se destaca em Conexão de Humor é a de coco.

Lumina Black - Stella Dustin

Mesmo sendo importado, esta fragrância possui um bom preço. Inspirado em Bvlgari Man In Black, um dos perfumes mais cobiçados entre os homens, traz uma ótima fixação.

Possui acordes de Especiarias, Rum e Tabaco, no topo, completadas com Couro, Íris e Tuberosa no corpo e Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim no fim.

Unique Red - In The Box Perfumes

Inspirado em Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian, um perfume importado, essa fragrância é um especiado quente, ideal para seduzir, devido a potência e a doçura. De acordo com o youtuber, a fragrância original é uma das principais escolhas entre as celebridades masculinas internacionais.

Notas de saída: Açafrão e Jasmim. Notas de corpo: Madeira de Âmbar e Ambergris e notas de fundo: Resina de Abeto e Cedro.

Manner - Thera Cosméticos

Com um aroma bem próximo ao de Ani, de Nishane, traz a baunilha e notas quentes como destaque. Totalmente sexy, é indicado para encontros românticos ou para sair a noite e chamar a atenção.

Notas de saída: Gengibre, Bergamota e Pimenta Rosa. Notas de corpo: Groselha Preta, Rosa Turca e Cardamomo e notas de fundo: Baunilha, Patchouli e Sândalo.

Wild Elixir - Nuancielo

É inspirado em Dior Sauvage Elixir, uma das fragrâncias masculinas mais utilizados do momento.

As notas de topo são: Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Sândalo, Alcaçuz, Patchouli, Vetiver do Haiti e Âmbar.

Coffe Man Seduction Touch - O Boticário

Quando se pensa em perfume nacional sedutor, essa fragrância de O Boticário, sem dúvidas, se destaca, principalmente devido ao poder de duração na pele.

As notas de topo são: Pimenta e Pistache. As notas de coração são: Pimenta, Sálvia e Gengibre. As notas de fundo são: Baunilha e Âmbar.

