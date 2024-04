Perfumes masculinos REFRESCANTES e SUPER ELOGIADOS

Quem conhece um pouco sobre o mundo dos perfumes entende que as fragrâncias frescas não são conhecidas pelo aroma que se destaca. Como as próprias notas sugerem, essas fragrâncias tem como objetivo trazer refrescância e conforto para quem usa, o que acaba deixando de lado a fixação.

Contudo, as seis fragrâncias a seguir fogem à regra. De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, esses perfumes são ‘reis dos elogios’. Confira!

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani (2023)

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Olíbano e Patchouli.

Running Sport - Parfum Brasil

Notas de Topo: Aldeídos, Notas Oceânicas, Laranja e Tangerina. Notas de Coração: Pimenta, Néroli e Cedro e notas de Fundo: Fava Tonka, Âmbar, Baunilha, Vetiver, Almíscar Branco e Resina de Elemi.

Bvlgari Man Glacial Essence Bvlgari (2020)

As notas de topo são: Bagas de Zimbro ou Junípero, Gengibre e Gerânio. As notas de coração são: Sândalo, Raíz de Orris e Artemísia. As notas de fundo são: Clearwood®, Almíscar e Cedro.

Kaiak O2 - Natura (2023)

As notas de topo são: Limão, Notas Aquosas, Lavanda, Hortelã, Toranja, Junípero ou zimbro, Maçã, Gengibre, Pimenta Preta, Cardamomo, Pimenta e Priprioca. As notas de coração são: Gerânio, Pinheiro, Violeta e Cedro. As notas de fundo são: Musgo, Patchouli, Vetiver, Âmbar e Sândalo.

Kenzo Homme Eau de Parfum - Kenzo (2022)

A nota de topo é Notas Oceânicas. A nota de coração é Couro. A nota de fundo é Patchouli.

Polo Sport - Ralph Lauren (1994)

As notas de topo são: Aldeídos, Hortelã, Lavanda, Bergamota, Mandarina, Limão, Artemísia e Néroli. As notas de coração são: Alga Marinha, Gengibre, Jasmim, Gerânio, Cyclamen, Pau-Rosa e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Cedro, Madeira Guaiac e Âmbar.

*Os acordes foram retirados do site especializado em perfumes ‘Fragrantica’.

