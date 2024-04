Perfumes masculinos: os 4 nacionais QUERIDINHOS da Natura

Natura Homem Elo (2023)

Uma fragrância coringa, aromática e com toques de lavanda, que se encaixa bem em diversas ocasiões. Porém, devido aos acordes mais frescos, este perfume cai bem em dias de sol.

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Musgo e Almíscar.

Natura Homem Tato (2021)

Se você busca um perfume mais quentes, mas ainda dentro da linha Homem, Tato pode ser a melhor escolha. Possui notas picantes acompanhadas de nota de couro, o que deixa essa fragrância totalmente noturna e perfeita para o frio.

Recomendados

LEIA TAMBÉM: Perfumes MASCULINOS NACIONAIS para comprar AGORA MESMO

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Natura Homem Essence (2016)

Um pouco mais clássico do que os anteriores, Essence também tem acordes mais quentes, contudo é mais formal que Homem Tato. Versátil, é perfeito para usar como assinatura.

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Natura Essencial Único (2022)

Eleita uma das melhores fragrâncias nacionais em 2022 por diversos especialistas em perfume, é indispensável em uma coleção masculina. Possui um estilo mais elegante, sedutor e amadeirado.

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Ládano, Benjoim, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

LEIA MAIS: Perfumes masculinos O Boticário: os 5 melhores da marca