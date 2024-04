Perfume feminino: fragrâncias para comprar DE OLHOS FECHADOS

Independentemente da marca ou do estilo, alguns perfumes femininos acabam se destacando uns dos outros, ficando famoso entre as mulheres e sendo muito indicados, seja pelas revendedoras ou especialistas.

As quatro fragrâncias listadas a seguir, por exemplo, estão entre as favoritas da youtuber Suzy Moura. De acordo com a apresentadora do canal ‘Perfumando-se’, estes perfumes costumam agradar e muito as mulheres, por isso, ela os indica até mesmo de olhos fechados. Confira!

Lily Lumière - O Boticário (2022)

As notas de topo são: Néroli, Bergamota, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor de Laranjeira e Osmanthus. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Patchouli, Sândalo e Pralinê.

Simone Mendes - Mahogany (2023)

As notas de topo são: Notas Herbais, Bergamota e Peônia. As notas de coração são: Rosa Turca, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Sândalo. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Toy 2 - Moschino (2018)

As notas de topo são: Maçã, Mandarina e Magnólia. As notas de coração são: Groselha Branca, Peônia e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Madeira de Âmbar.

Empire Woman - Hinode

Notas de topo: Framboesa, Pera William e Bergamota Corpo: Gardênia Brasil, Frésia e Violeta e Fundo: Patchouli, Praliné e Amêndoa.

