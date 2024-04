Perfume feminino: descubra quais as 5 fragrâncias mais vendidas atualmente e seus similares nacionais Imagem: Pexels/Anastasiya Podkorytova

Mesmo lançados há décadas, alguns perfumes continuando performando entre os mais vendidos anualmente. É o caso das fragrâncias citadas nesta lista que, de acordo com a youtuber Suzy Moura, estão entre as femininas mais vendidas atualmente.

Porém, nem sempre estes perfumes possuem um preço acessível, pois são importados, mas é possível encontrar aromas nacionais similares e com um melhor custo benefício.

Confira a seguir 5 fragrâncias femininas que estão entre as mais vendidas de 2024 e a opção nacional que mais se aproxima em questão de cheiro. A única exceção é o último perfume, mas que também possui um valor acessível.

Midnight Fantasy - Britney Spears (2006)

Opção: Linda Felicidade - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Limão Siciliano e Damasco. As notas de coração são: Madeira de Cashmere, Jasmim, Rosa e Sândalo. As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha e Âmbar.

Chloe Eau de Parfum - Chloé (2008)

Opção: Simone Mendes - Mahogany (2023)

As notas de topo são: Notas Herbais, Bergamota e Peônia. As notas de coração são: Rosa Turca, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Sândalo. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Ange ou Demon - Givenchy (2006)

Opção: Gigi - Avatim (2017)

As notas de topo são: Figo, Romã e Seriguela. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea e Lírio. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar e Cedro.

Lady Million Paco Rabanne (2010)

Opção: Bilion Woman - Paris Elysees (2010)

As notas de topo são: Laranja e Mandarina. As notas de coração são: Flores Brancas e Rosa. As notas de fundo são: Âmbar e Patchouli.

Laguna - Salvador Dali (1991)

As notas de topo são: Bergamota, Verbena, Limão de Amalfi e Tangerina. As notas de coração são: Cyclamen, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Almíscar e Âmbar.

