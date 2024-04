Perfumes femininos MAIS VENDIDOS de O Boticário

O Boticário é uma das marcas de perfumes nacionais mais famosas, e entre as fragrâncias disponíveis estão algumas linhas queridinhas entre as mulheres, como Floratta, Coffe, entre outras.

Para ajudar na escolha de um novo perfume, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, listou os 5 perfumes femininos de O Boticário mais vendidos e considerado os melhores entre os consumidores.

Floratta Red (2019)

As notas de topo são: Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são: Notas Florais, Flor de Laranjeira, Tuberosa, Violeta e Lótus. As notas de fundo são: Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Egeo Choc (2011)

As notas de topo são: Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. As notas de coração são: Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Coffee Woman Seduction (2011)

As notas de topo são: Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são: Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim. As notas de fundo são: Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

Glamour Secrets Black (2010)

As notas de topo são: Peônia, Lírio, Laranja e Lírio-do-Vale. As notas de coração são: Framboesa, Ameixa, Tiaré e Trigo. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Liz (2020)

As notas de topo são: Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são: Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara. As notas de fundo são: Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Sândalo, Patchouli e Fava Tonka.

