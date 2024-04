5 perfumes femininos para usar TODOS OS DIAS SEM ENJOAR

Se você é uma mulher que preza pelo estilo minimalista, provavelmente possui aquele perfume coringa, ideal para todos os dias, independentemente da ocasião e da estação.

Contudo, é comum acabar enjoando do aroma deste perfume depois de usar por muito tempo, por isso é importante sempre ter outras fragrâncias ‘assinaturas’ em mente.

Pensando neste tópico, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, listou os perfumes femininos nacionais que funcionam todos os dias. Confira!

Recomendados

Água Intensa Grapefruit & Rosa - Mahogany (2024)

As notas de topo são: Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota Siciliana e Maçã Verde. As notas de coração são: Rosa, Pêssego, Chocolate e Orquídea. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar e Cedro.

Ella Aurora - Hinode (2024)

As notas de topo são: Bergamota e Pera. As notas de coração são: Flor de Chocolate, Magnólia e Coco. As notas de fundo são: Almíscar, Madeira de Âmbar e Pralinê.

Kriska Flores - Natura (2008)

As notas de topo são: Pêssego, Manga, Mandarina, Laranja e Framboesa. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Gardênia e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Notas Doces, Sândalo, Musgo e Notas Amadeiradas.

Bitter Flower - Mahogany (2016)

As notas de topo são: Framboesa, Laranja e Bergamota. As notas de coração são: Veludo, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Notas Amadeiradas. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

Linda Irresistível - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Cassis, Bergamota, Laranja e Gerânio. As notas de coração são: Íris, Jasmim, Gardênia, Frutas Vermelhas e Âmbar. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Cedro, Âmbar e Patchouli.

