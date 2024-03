8 perfumes MASCULINOS EXCLUSIVOS que ninguém conhece e só você vai ter

Doza Amber Intense - Narcotica (2022)

As notas de topo são: Groselha Preta, Incenso, Cipreste e Pimenta de Szechuan. As notas de coração são: Âmbar, Tabaco, Ládano, Fumaça e Musgo. As notas de fundo são: Âmbar, Feijão de Baunilha, Madeira Guaiac, Cedro do Texas, Almíscar e Mirra.

Bade’e Al Oud Honor & Glory - Lattafa Perfumes (2023)

As notas de topo são: Abacaxi e Crème Brûlée. As notas de coração são: Canela, Benjoim, Curcuma e Pimenta Preta. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Cashmeran e Musgo.

Silver Scent Aqua - Jacques Bogart (2024)

O perfume é composto por notas de Toranja, Folhas de Violeta e Acorde Marinho; Flor de laranjeira, Melão e Lavanda e Patchouli, Camurça e Âmbar Cinzento.

Recomendados

Perlador - Borouj (2020)

As notas de topo são: Sálvia e Manjericão. As notas de coração são: Incenso e Violeta. As notas de fundo são: Couro, Almíscar Cinza e Agarwood (Oud).

Amante for Men - Maryaj

Notas de topo: Tangerina, lavanda, menta. Notas médias: Pimenta rosa, flor de violeta e notas de base: Âmbar, almíscar, cedro, madeira de guaiaco.

Uomo Deep Desire - Roberto Cavalli (2019)

As notas de topo são: Mandarina e Pimenta. As notas de coração são: Açafrão, Canela e Tuberosa. As notas de fundo são: Cedro e Madeira de Cashmere.

Oud Touch - Franck Olivier (2014)

As notas de topo são: Caramelo, Framboesa e Laranja. As notas de coração são: Rosa, Olíbano, Patchouli, Violeta e Jasmim. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Almíscar.

Al Wisam Day - Rasasi

As notas de topo são: Bergamota, Gerânio e Lavanda. As notas de coração são: Rosa, Sândalo, Sálvia Esclaréia e Cedro. As notas de fundo são: Almíscar, Agarwood (Oud), Musgo de Carvalho e Âmbar.

*Com informações do youtuber Junior Barreiros e acordes dos perfumes retirados do site Fragrantica.