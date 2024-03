7 perfumes femininos fáceis de agradar PARA USAR COMO ASSINATURA

Essencial Exclusivo Floral - Natura (2013)

As notas de topo deste perfume são: Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Jasmim Egípcio, Frésia, Lírio, Gardênia, Pêssego, Notas de Óleo, Tuberosa, Lírio-do-Vale, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo. As notas de fundo são: Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Sândalo, Âmbar e Cedro.

Platinum Rush - Paris Hilton (2018)

As notas de topo são: Pera, Manga e Maçã Vermelha. As notas de coração são: Notas Aquosas, Magnólia, Acorde Verde, Lírio-do-Vale e Notas Florais. As notas de fundo são: Almíscar Cashmere, Patchouli e Âmbar.

Blooming Opal - Thalía Sodi (2019)

As notas de topo são: Madressilva, Vitória Régia e Bergamota. As notas de coração são: Gardênia, Tuberosa e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Coco, Sândalo e Almíscar.

Gardênia - Granado (2023)

As notas de topo são: Cassis, Limão Siciliano e Cardamomo. As notas de coração são: Chá Branco, Gardênia e Rosa Branca. As notas de fundo são: Almíscar, Olíbano e Âmbar.

Toy 2 - Moschino (2018)

As notas de topo são: Maçã, Mandarina e Magnólia. As notas de coração são: Groselha Branca, Peônia e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Madeira de Âmbar.

Glam White Mist - Mahogany (2023)

As notas de topo são: Pera, Maçã Vermelha, Flor de Cereja e Cítricos. As notas de coração são: Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Almíscar, Íris e Âmbar.

Fantasy Intimate Edition - Britney Spears (2015)

As notas de topo são: Lichia, Limão Italiano e Folha de Violeta. As notas de coração são: Açúcar mascavo, Notas Ozônicas, Geneta, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar Branco, Heliotrópio e Benjoim.

