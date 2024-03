6 perfumes masculinos PARA USAR NO OUTONO

Quando você busca um perfume, quais as características principais que você pretende encontrar em uma fragrância? Se o bom custo-benefício é um dos quesitos, a lista a seguir pode te ajudar e muito.

De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, especializado em perfumes masculinos, as 6 fragrâncias que você confere nesta lista são as mais indicadas para o outono de 2024. Além disso, são baratos e se encaixam em diversas ocasiões. Confira!

Individuel - Montblanc (2003)

Perfume assinatura

As notas de topo são: Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Hadielixir (inspirado em Sauvage da Dior) - Pocket Parfum

Ocasiões especiais

Notas de topo: Canela, Toranja, Noz-moscada e Cardamomo. Notas de coração: Essência de lavanda de Nyons e notas de fundo: Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli.

Club 6 Intenso - Eudora (2023)

Para usar no escritório

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Limão, Bergamota e Abacaxi. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Canela. As notas de fundo são: Cedro, Couro, Caramelo, Baunilha, Musgo, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Âmbar e Ládano.

Malbec X - O Boticário (2022)

Temperaturas amenas

As notas de topo são: Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Benjoim, Cardamomo e Fator X. As notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Bullet (inspirado em The Most Wanted Parfum de Azzaro) - Azza Parfum

Perfume baladeiro

Notas de Topo: Gengibre Vermelho. Notas de Corpo: Acordes de Madeiras e notas de Fundo: Baunilha de Bourbon.

Essencial Ato - Natura (2023)

Para encontros românticos

As notas de topo são: Priprioca, Pataqueira, Laranja, Notas Aquosas, Pimenta Preta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Osmanthus, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Cedro, Madeira Guaiac, Almíscar e Musgo.

