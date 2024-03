5 perfumes femininos para usar em dias mais quentes

YOU KNOW - Primacial / Inspirado em Yes I Am de Cacharel

Mesmo com notas adocicadas, o perfume se encaixa perfeitamente em dias quentes, graças as notas refrescantes de gengibre e limão.

Notas de topo Framboesa, Tangerina, Bergamota e Limão verdadeiro ou siciliano. Notas de coração Flor de Gengibre, Gardênia, Jasmim, Âmbar, Flor de Laranjeira e Rosa e notas de fundo em Cardamomo, Leite, Sândalo, Madeira de âmbar, Benjoin, Caramelo, Cumarina, Alcaçuz e Baunilha.

Cecita Blossom - O Boticário (2018)

As notas de topo são: Folhas Verdes, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Narciso, Lírio-do-Vale, Violeta e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo, Vetiver e Baunilha.

Love Spell - Victoria’s Secret (Body splash)

As notas de topo são: Pêssego, Flor de Cereja e Maçã Vermelha. As notas de coração são: Lilás, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Tamarindo, Almíscar e Madeiras Brancas.

Kriska Flores - Natura (2008)

As notas de topo são: Pêssego, Manga, Mandarina, Laranja e Framboesa. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Gardênia e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Notas Doces, Notas Amadeiradas e Musgo.

Essencial Exclusivo - Natura (2010)

As notas de topo são: Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são: Magnólia, Frésia e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.

