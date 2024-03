3 perfumes BARATOS e que fixam o dia todo NO CALOR

Com recordes de temperaturas elevadas, é até difícil encontrar um perfume que combine com este tipo de clima. Porém, ainda existem fragrâncias que suportam calores extremos e melhor: fixam por muitas horas. E para encontrar aromas deste tipo não é preciso recorrer às fragrâncias importadas, já que na própria perfumaria nacional existem fragrâncias que dão conta do recado e ainda possuem bom custo-benefício. Veja três delas, indicadas pelo youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’.

Malbec Bleu - O Boticário (2021)

Um perfume aquático e moderno, com alto poder de fixação. Mesmo em temperaturas mais altas, não perde a potência. As notas de topo são: Aquozone, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Sálvia e Patchouli e as notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Quasar Ice - O Boticário (2021)

Assim como o anterior, também possui um estilo aquático, porém com um pouco mais de doçura e com menos formalidade. Também projeta e fixa mais, comparado ao anterior, além apresentar um menor preço. As notas de topo são: Aquozone, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Sálvia e Patchouli e as notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Kaiak Aero - Natura (2018)

Rei do desempenho, seu aroma se assemelha ao Quasar Ice, porém é bem mais potente e bem mais aquático. As notas de topo são: Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são: Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são: Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

