5 perfumes baratos de uma marca de contratipos e que suportam até o calor de 50 graus!

A In The Box é uma marca de perfumes que tem como principal produto as fragrâncias contratipos. Sendo uma boa escolha para encontrar aromas importados com melhor custo-benefício, os perfumes desta empresa também podem ser uma boa escolha quando se fala em perfumes para calor intenso.,

A seguir você confere 5 perfumes, sendo dois femininos e três masculinos, que se encaixam perfeitamente no calor de 50 graus!

Bluish Light - Inspirado em Light Blue Eau Intense de Dolce&Gabbana (Feminino)

Notas de Saída: Limão e Maçã Granny Smith.Notas de Corpo: Jasmim e Cravo-de-Defunto e notas de Fundo: Musk e Madeira de Âmbar.

Earthy icy - Inspirado em Terre d’Hermès Eau Givrée (Masculino)

Notas de Saída: Cidra. Notas de Corpo: Baga de Zimbro e notas de Fundo: Pimenta Timut.

Versus Pour Homme - Inspirado em Versace Pour Homme (Masculino)

Notas de Saída: Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifólia. Notas de Corpo: Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e Notas de Fundo: Fava Tonka, Musk e Âmbar.

Cotton Veil - Inspirado em Valaya de Parfums de Marly (Feminino)

Notas de Saída: Aldeídos, Pêssego Branco, Bergamota e Mandarina. Notas de Corpo: Flor de Laranjeira, Petalia, Lírio-do-Vale, Vetiver e Uva do Oregon e notas de Fundo: Musk, Ambroxan, Akigalawood e Baunilha.

Blue Memory - Inspirado em Polo Sport de Ralph Lauren (Masculino)

Notas de Saída: Aldeídos, Hortelã, Lavanda, Bergamota, Mandarina, Limão, Artemísia e Néroli.Notas de Corpo: Alga Marinha, Gengibre, Jasmim, Gerânio, Cyclamen, Pau-Rosa e Rosa.Notas de Fundo: Musk, Sândalo, Cedro, Madeira Guaiac e Âmbar.

