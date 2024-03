4 perfumes femininos nacionais MELHORES que IMPORTAODOS CAROS

Natura e O Boticário são algumas das marcas nacionais mais conhecidas, logo, são as primeiras indicadas quando o assunto é qualidade. Se comparadas às marcas importadas, o custo-benefício ainda entra em jogo, já que algumas fragrâncias desta marca podem ser até mesmo melhores que perfumes caros de outros países.

A seguir você confere quatro perfumes indicados pela youtuber Patrícia Costadelle que, segundo ela, ‘colocam importados no chinelo’.

Lily Eau de Parfum - O Boticário (2017)

As notas de topo são: Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Violeta, Íris, Narciso e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.

Ilía Completa - Natura (2023)

As notas de topo são: Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Peônia, Rosa, Flor de Laranjeira e Paramela. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Cedro, Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Liz - O Boticário (2020)

As notas de topo são: Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são: Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara. As notas de fundo são: Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Sândalo, Patchouli e Fava Tonka.

Ilía Secreto - O Boticário (2018)

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

