Especialista indica os MELHORES PERFUMES femininos da NATURA em 2024

A Natura é, sem dúvidas, uma das marcas nacionais mais conhecidas entre os amantes da perfumaria.

Contudo, assim como qualquer outra empresa desse ramo, algumas fragrâncias deixam a desejar no quesito aroma e desempenho, enquanto outras se destacam e viram o sonho de consumo de muitas mulheres.

Se você ainda não encontrou a fragrância da sua vida e está afim de entender a opinião de uma especialista, confira a lista a seguir elaborada por ‘Suzy Moura’. A apresentadora do canal do Youtube ‘Perfumando-se’ listou os 5 melhores perfumes da Natura em 2024, de acordo com sua opinião de uso. Veja o nome e as notas presentes na fragrância. Quem sabe alguma delas se torna a sua favorita?

Recomendados

Ilía Secreto (2018)

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Luna Intenso (2018)

As notas de topo são: Groselha Preta, Pêssego e Pera. As notas de coração são: Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos nacionais clean girl que exalam o CHEIRO DE LIMPEZA

Águas Lírio (2021)

As notas de topo são: Pera, Pomelo, Lima, Kiwi, Manjericão e Ameixa. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Gerânio, Gardênia e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar e Âmbar.

Una Blush (2019)

As notas de topo são: Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Essencial Ato (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Framboesa, Mandarina, Notas Aquosas, Maçã, Cassis, Limão e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Rosa, Lírio-do-Vale, Notas Solares, Jasmim Sambac, Osmanthus e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Body splashes baratos que IMITAM PERFUMES IMPORTADOS CARÍSSIMOS

⋅ Perfumes masculinos ELEGANTES e PERFEITOS para o TRABALHO

⋅ Perfumes femininos O Boticário QUE HUMILHAM IMPORTADOS caros