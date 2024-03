Perfumes femininos nacionais clean girl que exalam o CHEIRO DE LIMPEZA

‘Clean Girl Aesthetic’ é uma nova trend no mundo da beleza onde o minimalismo é buscado para tentar chegar a perfeição. É fazer com que o ‘básico’ se torne potente o bastante para chamar a atenção, de forma elegante e sútil.

E isso também pode ser aplicado no mundo da perfumaria, já que, para a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, as fragrâncias a seguir se encaixam muito no estilo clean girl, pois são limpas, chiques, leves e perfeitas para o dia-a-dia. Confira!

Rebelle - Hinode (2018)

As notas de topo são: Rosa Turca e Lírio. As notas de coração são: Amêndoa e Orquídea. As notas de fundo são: Almíscar Branco e Baunilha.

Glamour - O Boticário (2001)

As notas de topo são: Cítricos, Néroli, Mandarina e Ameixa. As notas de coração são: Íris, Canela, Lilás, Flor de Laranjeira e Mimosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Baunilha e Patchouli.

L’eau de Lily Soleil - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Pêras Anjou verdes, Acácia, Carambola e Toranja. As notas de coração são: Ylang Ylang, Lírio, Narciso e Alpinia. As notas de fundo são: Amêndoa, Almíscar, Sândalo e Madeiras Brancas.

Empire Woman - Hinode (2024)

É composto por notas de Framboesa, Pera William, Bergamota e Gardênia Brasil, Frésia, VioletaPatchouli, Praliné, Amêndoa

Love Lily - O Boticário (2018)

As notas de topo são: Frésia, Bergamota e Néroli. As notas de coração são: Rosa, Lírio, Peônia e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

