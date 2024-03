Perfumes femininos O Boticário QUE HUMILHAM IMPORTADOS caros

Os perfumes importados são o sonho de consumo de muitos amantes da perfumaria. Contudo, se engana quem acha que esse tipo de fragrância sempre serão superiores às nacionais, afinal, a lista a seguir foi elaborada para derrubar essa ideia.

De acordo com a youtuber especializada ‘Angel Perfumada’, alguns perfumes femininos de O Boticário são superiores aos gringos. Está curiosa para saber quais são eles? Confira!

Elysée Blanc (2019)

As notas de topo são: Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Botica 214 Golden Gardênia (2019)

As notas de topo são: Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são: Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Pêssego, Íris, Hedione e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Linda (2003)

As notas de topo são: Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são: Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

Accordes (1998)

As notas de topo são: Flor de Laranjeira, Maçã, Prunela, Mandarina, Groselha Preta e Bergamota. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa Vermelha. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Make B. Rosé (2021)

As notas de topo são: Maçã do Amor, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Canela, Gardênia, Íris, Osmanthus e Damasco. As notas de fundo são: Aveia, Sândalo, Cedro e Almíscar.

