Perfumes masculinos ELEGANTES e PERFEITOS para o TRABALHO

Perfumes importados são o sonho de consumo de muitos homens, principalmente para ‘fazer presença’ no trabalho, mostrando toda a elegância de um homem de negócios.

Contudo, esse tipo de fragrância costuma apresentar um preço elevado, sendo preciso escolher bem na hora de adquirir aquele que mais vai combinar com você.

Por isso, o canal do Youtube ‘Macho Moda’ listou os melhores perfumes masculinos para trabalhar. Confira a lista!

Dior Homme Sport 2021 - Dior (2022)

As notas de topo são: Limão, Bergamota e Aldeídos. As notas de coração são: Elemi e Pimenta Rosa. As notas de fundo são: Notas Amadeiradas, Olíbano e Âmbar.

Mercedes-Benz Select - Mercedes-Benz (2018)

As notas de topo são: Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são: Maçã e Hortelã. As notas de fundo são: Ambroxan, Almíscar e Patchouli.

Bvlgari Man Terrae Essence - Bvlgari (2021)

As notas de topo são: Cidra e Calamondin. As notas de coração são: Vetiver e Raíz de Orris. As notas de fundo são: Notas Terrosas e Styrax.

Terre d’Hermès - Hermès (2006)

As notas de topo são: Laranja e Toranja. As notas de coração são: Pimenta, Sardinheira e Sílex. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim. O perfume foi premiado com o FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe em 2007.

Wanted - Azzaro (2016)

As notas de topo são: Limão, Gengibre, Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Maçã, Junípero ou zimbro, Cardamomo da Guatemala e Gerânio. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira de Âmbar e Vetiver do Haiti.

