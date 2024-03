Perfumes MEIGOS e MUITO FEMININOS

Quem utiliza perfumes sabe que, cada fragrância possui um estilo próprio, com diferentes acordes que se encaixam melhor com determinado tipo de ambiente.

Mas além disso, os aromas são separados entre masculinos, femininos e compartilhados, sendo possível diferencia-los pelos acordes.

E se você é do tipo que gosta de perfumes bem femininos, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber Eduarda Torres. Segundo ela, essas fragrâncias são as mais adocicadas, florais, meigas e bem femininas.

Recomendados

Collection Rosas no Japão - Jequiti

“O Âmbar das notas de fundo destaca o lado quente, levemente adocicado e ultramoderno que eleva o sensorial e convida ao viciante e inebriante universo da sofisticação”, descreve o site da empresa. Já a youtuber aponta o perfume como um floral rosado.

Muito Desobediente - Quem Disse, Berenice?

As notas de topo são: Pera, Maçã Verde, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Lótus, Lírio, Rosa e Chiclete. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Pipoca, Cedro, Madeira de Âmbar e Patchouli.

Colcci Woman - Colcci

A nota de topo é Groselha Preta. A nota de coração é Rosa. A nota de fundo é Baunilha.

Liz - O Boticário

As notas de topo são: Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são: Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara. As notas de fundo são: Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Patchouli, Sândalo e Fava Tonka.

Egeo Choc - O Boticário

As notas de topo são: Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. As notas de coração são: Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

