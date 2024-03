4 perfumes refrescantes para o trabalho e QUE DEMORAM PARA SAIR DA PELE

Se você já procurou por perfumes para fixar o dia inteiro na pele, percebeu que essa não é uma missão tão fácil. Ainda mais se for uma fragrância fresca, que costuma sair com mais facilidade da pele, devido aos seus acordes mais suaves.

Contudo, o youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, trouxe uma lista em seu canal que promete surpreender os homens. Segundo ele, as quatro fragrâncias indicadas a seguir fixam o dia todo, sendo ideais para dias quentes de trabalho. Confira!

Hawas for Him - Rasasi (2015)

As notas de topo são: Maçã, Bergamota, Limão e Canela. As notas de coração são: Notas Aquosas, Ameixa, Cardamomo e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Âmbar Cinzento, Almíscar, Madeira Flutuante e Patchouli.

Volcano - Thera Cosméticos (2017) / Inspirado em Polo Blue

As notas de topo são: Pepino, Melão e Tangerina. As notas de coração são: Sálvia, Manjericão e Gerânio. As notas de fundo são: Camurça, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Earthy Icy - In The Box / Inspirado em Terre D’Hermés Eau Givrée

Notas de Saída: Cidra. Notas de Corpo: Baga de Zimbro e notas de Fundo: Pimenta Timut.

Italian Soul - Nuancielo / Inspirado em Renaissance de Xerjoff

Suas notas de topo são Limão de Amalfi, Tangerina, Bergamota e Petitgrain. No corpo traz Hortelã, Lírio-do-Vale e Rosa. e finaliza com o fundo em Almíscar, Cedro da Virgínia, Âmbar e Patchouli.

