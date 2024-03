4 perfumes masculinos COM PROJEÇÃO ABSURDA mesmo em dias de calor extremo Imagem: Pexels/thephilippena

Uma das características que os homens sentem falta em um perfume refrescante é a sua duração. Devido às altas temperaturas, fragrâncias feitas para o calor acabam saindo rapidamente da pele, e quanto mais quente o dia, mais rápido o aroma vai evaporar.

Contraindo essa lógica, os quatro perfumes nacionais a seguir agem de forma diferente na pele.

Segundo o youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, essas fragrâncias nacionais são termoativadas, ou seja, caso haja transpiração, o perfumes irá liberar um aroma mais chamativo. Confira!

Herbal: Quasar Vision - O Boticário (2023)

A nota de topo é Mandarina. A nota de coração é Lavanda. A nota de fundo é Cedro.

Mineral: Homem Verse - Natura (2020)

As notas de topo são: Notas Minerais, Gengibre, Petitgrain, Bergamota, Toranja, Cardamomo, Carbono SP3 e Coentro Verde. As notas de coração são: Lavanda, Gerânio, Gálbano, Folha de Louro, Violeta e Cipreste. As notas de fundo são: Vetiver, Breu-Branco, Cashmeran, Âmbar, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Aquático: H Refresh - Eudora (2023)

As notas de topo são: Cítricos, Alecrim, Kiwi, Cardamomo e Maçã. As notas de coração são: Lavanda, Gerânio, Manjericão e Noz-moscada. As notas de fundo são: Cedro, Âmbar, Diamante Negro e Ládano.

Amadeirado: GO. Pulse - GO Man (2022)

Segundo o site da marca, suas notas são:

Saída: energética do limão e bergamota;

Corpo: elegante de rosa damascena e jasmin;

Fundo: notas ambaradas, sândalo e musk.

