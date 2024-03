NÃO COMPRE estes perfumes masculinos se você não gosta de aromas diferenciados

Você é do tipo de homem que aceita desafios ou prefere manter um padrão confortável? Caso você se identifique com a primeira categoria, a lista a seguir pode ter sido elaborada para você.

O objetivo principal de um perfume é te deixar cheiroso, correto? Contudo, nem todos podem concordar com isso. Afinal, existem aromas desafiadores, que para muitos podem ser até mesmo irritante.

Contudo, o youtuber ‘Matt Fragrance’ garante que, mesmo as 5 fragrâncias desta lista sendo complexas para alguns olfatos, elas se destacam entre aqueles que sabem apreciar um perfume exclusivo. Confira!

Black Orchid - Tom Ford (2006)

As notas de topo são: Trufa, Gardênia, Groselha Preta, Ylang Ylang, Jasmim, Bergamota, Mandarina e Limão de Amalfi. As notas de coração são: Orquídea, Especiarias, Gardênia, Notas Frutadas, Ylang Ylang, Jasmim e Lótus. As notas de fundo são: Chocolate mexicano, Patchouli, Baunilha, Incenso, Âmbar, Sândalo, Vetiver e Almíscar Branco.

Scandal Pour Homme - Jean Paul Gaultier (2021)

As notas de topo são: Mandarina e Sálvia Esclaréia. As notas de coração são: Caramelo e Fava Tonka. A nota de fundo é Vetiver.

Ultra Male - Jean Paul Gaultier (2015)

As notas de topo são: Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia. As notas de fundo são: Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli e Cedro.

Bareeq Al Dhahab - Al Wataniah (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Rosa e Pimenta. As notas de coração são: Agarwood (Oud), Caramelo, Patchouli e Notas Florais. As notas de fundo são: Incenso, Âmbar, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Neroli Portofino - Tom Ford (2011)

As notas de topo são: Bergamota, Mandarina, Limão, Laranja Amarga, Lavanda, Alecrim e Murta. As notas de coração são: Flor de Laranjeira Africana, Néroli, Jasmim e Pitosporo. As notas de fundo são: Âmbar, Angélica e Ambreta.

