Perfumes femininos Natura PERFEITOS para o TRABALHO

Escolher um perfume perfeito para o ambiente de trabalho pode ser um grande desafio, afinal, essa fragrância deve ser agradável e suave, para não incomodar as pessoas que estarão no mesmo ambiente que você, seja no transporte público ou no local em que você trabalha.

Por isso, é preciso se atentar a alguns estilos de fragrâncias, e ouvir a opinião de especialistas pode te ajudar a não errar. A youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’ listou os melhores perfumes da marca Natura paras usar para trabalhar. Confira!

Águas de Lavanda - 2021

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são: Alecrim, Manjericão, Sálvia, Lírio-do-Vale, Jasmim e Folha de Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Âmbar, Canela, Baunilha e Pimenta Preta.

Ekos Frescor Tukumã - 2023

As notas de topo são: Ruibarbo e Cítricos. As notas de coração são: Tucumã e Notas Florais. As notas de fundo são: Sândalo e Cumarina.

Biografia Encontros - 2022

As notas de topo são: Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim. As notas de fundo são: Priprioca, Âmbar e Patchouli.

Águas de Violeta - 1993

As notas de topo são: Ameixa, Mandarina, Bergamota, Groselha Preta e Cassis. As notas de coração são: Gardênia, Jasmim, Rosa, Violeta e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar, Cedro, Vetiver e Patchouli.

Ekos Frescor Pataqueira - 2022

As notas de topo são: Pomelo, Pera, Bergamota, Maçã, Mandarina e Cassis. As notas de coração são: Pataqueira, Rosa, Jacinto, Néroli e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Vetiver e Âmbar.

Biografia Assinatura - 2019

As notas de topo são: Amêndoa, Mandarina e Pera. As notas de coração são: Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa. As notas de fundo são: Priprioca, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

