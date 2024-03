Especialista indica 5 perfumes NATURA que levaria POR TODA A VIDA

Se você ama colecionar perfumes, provavelmente possui uma lista de favoritos que levaria por toda a vida. Contudo, se você ainda está começando nessa área e pretende entender quais são os melhores perfumes de cada marca antes de adquiri-los, este vídeo é para você.

Segundo o canal do Youtube especializado em perfumes, Rafs Le Parfum, os 5 perfumes listados a seguir da marca Natura estão entre os destaque e, segundo seu gosto pessoal, são os que ele levaria por toda a vida caso tivesse que escolher apenas um top 5.

Essencial Único (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Benjoim, Ládano, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Recomendados

Homem Dom (2019)

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são: Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Folhas de Violeta e Bálsamo do Peru. As notas de fundo são: Priprioca, Sândalo, Cashmeran, Ambroxan, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

LEIA TAMBÉM: 6 ÓTIMOS PERFUMES baratos que são CLONES de importados de nicho

Homem Tato (2021)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Kaiak Urbe (2012)

As notas de topo são: Notas Verdes, Maçã, Hortelã, Bergamota, Limão, Mandarina e Dihydromyrcenol. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Manjericão. As notas de fundo são: Almíscar, Madeiras Exóticas, Sândalo, Âmbar, Cedro e Fava Tonka.

Biografia Assinatura (2019)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina e Violeta. As notas de coração são: Alecrim, Lavanda, Couro e Sálvia. As notas de fundo são: Palo Santo, Breu-Branco, Musgo de Carvalho, Fava Tonka, Cashmeran e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 6 ÓTIMOS PERFUMES MASCULINOS que se encaixam perfeitamente no CALOR