6 ÓTIMOS PERFUMES baratos que são CLONES de importados de nicho

Supremacy Incense - Afnan 2020

Inspirado em Interlude Man - Amouage

As notas de topo deste perfume são: Orégano, Especiarias, Notas Herbais e Bergamota. As notas de coração são: Opoponax, Âmbar e Ládano. As notas de fundo são: Fumaça, Agarwood (Oud), Couro e Patchouli.

Came- Pocket Parfum

Inspirado em Layton - Parfums de Marly

Notas de topo: Maçã, Lavanda, Bergamota e Mandarina./ Notas de coração: Gerânio, Violeta e Jasmim. Notas de fundo: Baunilha, Cardamomo, Sândalo, Pimenta, Patchouli e Madeira Guaiac./ Duração: Longa./ Intensidade: Alta./ Ocasião: Dia e Noite.

Ambasciatore - Azza Parfums

Inspirado em Ambassador - Gisada

Notas de Topo: Cardamomo, Maçã, Tangerina Verde, Violeta. Notas de Corpo: Lavanda, Manga, Patchouli, Peônia, Pimenta Preta e notas de Fundo: Âmbar, Baunilha, Madeira de Teca, Musgo, Vetiver.

Amber Oud Gold Edition - Al Haramain (2018)

Inspirado em Erba Pura - Xerjoff

As notas de topo são: Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são: Notas Doces, Melão, Abacaxi e Âmbar. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha e Notas Amadeiradas.

Ombré de Nuit - Parfums Brasil

Inspirado em Ombré Leather - Tom Ford

Notas de Topo: Pimenta Rosa, New Freshness. Notas de Coração: Jasmin, ìris, Canela, Elemí, Açafrão e notas de Fundo: Couro, Cedro, Musgo, Patchouli.

Hannishe - Azza Parfums

Inspirado em Hacivat - Nishane

Notas de Topo: Abacaxi, Bergamota, Toranja. Notas de Corpo: Cedro, Jasmim, Patchouli e notas de Fundo: Madeira Seca, Musgo de Carvalho.

