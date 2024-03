6 ÓTIMOS PERFUMES MASCULINOS que se encaixam perfeitamente no CALOR Imagem: Pexels/Mikhail Nilov

Kenzo Homme Eau de Parfum - Kenzo (2022)

A nota de topo é Notas Oceânicas. A nota de coração é Couro. A nota de fundo é Patchouli.

Amber King - La Rive (Inspirado em K Eau de Toilette de Dolce & Gabbana)

As notas de topo do perfume de Dolce & Gabbana são: Bagas de Zimbro ou Junípero, Cítricos, Laranja Sanguínea e Limão Siciliano. As notas de coração são: Pimentão, Lavanda, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro e Patchouli.

Y Eau de Parfum Intense - Yves Saint Laurent (2023)

As notas de topo são: Gengibre, Bagas de Zimbro ou Junípero e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia, Gerânio e Lavanda. As notas de fundo são: Vetiver, Patchouli e Cedro.

Nautica Voyage - Nautica (2006)

As notas de topo são: Folhas Verdes e Maçã. As notas de coração são: Lótus e Mimosa. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Club de Nuit Blue Iconic - Armaf (2022)

As notas de topo são: Toranja, Limão, Hortelã, Pimenta Rosa e Coentro. As notas de coração são: Gengibre, Melão, Jasmim e Noz-moscada. As notas de fundo são: Âmbar, Incenso, Sândalo, Notas Amadeiradas, Cedro, Patchouli e Ládano.

Colour Me Black - Milton Lloyd

As notas de topo são: Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Couro, Pimenta, Âmbar e Cardamomo. As notas de fundo são: Patchouli e Musgo de Carvalho.

*Acordes retirados do site ‘Fragrantica’ e lista elaborada por Macho Moda.

