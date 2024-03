5 perfumes femininos NACIONAIS que NÃO SÃO enjoativos NO CALOR Imagem: Pexels/Saneja Tokareva

Quem gosta de utilizar bastante perfume deve tomar cuidado com qual fragrância utilizar, principalmente em dias quentes. No calor, aromas adocicados, por exemplo, se tornam uma verdadeira bomba, por isso precisam ser evitados.

Mas afinal, quais são os perfumes femininos doces mais indicados para dias quentes? A youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, traz uma super lista com os perfumes nacionais que não enjoam no calor.

Velvet Sensual - Eudora (2013)

As notas de topo são: Groselha Preta, Bergamota, Maçã e Pau-Rosa. As notas de coração são: Íris, Jasmim, Leite e Heliotrópio. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Baunilha, Açúcar, Segredo Eudora® e Patchouli.

Recomendados

Capricho Hello Stars - O Boticário (2021)

As notas de topo são: Morango, Framboesa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Violeta, Frésia e Cardamomo. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Patchouli e Musgo de Carvalho.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos Natura PERFEITOS para o TRABALHO

Diva Nuit - Eudora (2019)

Ideal para a noite. As notas de topo são: Pera, Lichia, Mandarina e Pimenta Branca. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Tuberosa Indiana, Flor de Avelã, Peônia e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro, Almíscar e Patchouli.

Ella Aurora - Hinode (2024)

As notas de topo são: Bergamota e Pera. As notas de coração são: Flor de Chocolate, Magnólia e Coco. As notas de fundo são: Almíscar, Madeira de Âmbar e Pralinê.

Instance - Eudora (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Frésia, Ameixa, Orquídea Diamante e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo e Flor de Íris.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes MEIGOS e MUITO FEMININOS

⋅ Perfumes masculinos ELEGANTES e de ALTA PERFORMANCE para sair do PADRÃO

⋅ Especialista indica os MELHORES PERFUMES femininos da NATURA em 2024