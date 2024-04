5 perfumes femininos da NATURA que VÃO GRUDAR ATÉ NO OSSO Imagem: Pexels

Para as mulheres que possuem a vida corrida e passa o dia inteiro fora, seja trabalhando ou exercendo outras atividades cotidianas, cada segundo é precioso. Por isso, não há tempo a perder na hora de realizar os cuidados pessoais, como ficar retocando o perfume a todo instante.

Nesses momentos, as fragrâncias com maior poder de fixação podem ser uma boa escolha, pois além de apresentar um bom aroma, esses perfumes exalam há distâncias e claro, ficam o dia todo na pele.

Se você não tem muito conhecimento sobre o mundo da perfumaria, mas está buscando perfumes femininos que vão grudar até no osso, confira a lista a seguir com perfumes da marca Natura indicados pela youtuber Suzy Moura.

Luna Radiante (20119)

As notas de topo são: Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli, Priprioca e Musgo.

Humor Próprio/Humor 5 (2009)

As notas de topo são: Cereja, Framboesa e Morango. As notas de coração são: Jasmim, Heliotrópio e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Luna Intenso (2018)

As notas de topo são: Groselha Preta, Pêssego e Pera. As notas de coração são: Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

Ilía Secreto (2018)

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Luna Fascinante (2020)

As notas de topo são: Frutas Tropicais, Notas Florais e Frésia. As notas de coração são: Violeta e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Patchouli, Pataqueira e Notas Amadeiradas.

