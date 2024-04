Perfumes masculinos IMPORTADOS que custam menos de R$ 100!

Mesmo com perfumes nacionais apresentando muita qualidade e desempenho, em algum momento é comum sonhar em adquirir um perfume importado. Contudo, algumas dessas fragrâncias possuem o valor muito alto, o que acaba afastando os consumidores amantes de perfumes.

Mas se engana quem acha que perfume importado é sinônimo de perfume caro, e os aromas a seguir servem para provar exatamente ao contrário. Segundo o youtuber Luis Jordão, estes são os 4 melhores perfumes importados que custam até R$ 110. Confira.

Classic Blue - David Beckham (2014)

Lembra Legend de Montblanc

As notas de topo são: Abacaxi, Folha de Violeta e Toranja. As notas de coração são: Maçã, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Madeira de Cashmere, Musgo e Patchouli.

UDV Blue - Ulric de Varens

Lembra Cool Water de Davidoff

O perfume possui notas de topo de Limão, Lavanda, Notas Verdes e Flor de Laranjeira, acompanhadas de notas de coração em floral de Gerânio, Jasmim, Lírio do Vale e Cardamomo e finalizando com Âmbar, Musgo, Sândalo, Cedro e Almíscar.

Nautica Blue - Nautica (2005)

Lembra Azzaro Chrome

As notas de topo são: Abacaxi, Bergamota e Pêssego. As notas de coração são: Vitória Régia e Jasmim e as notas de fundo são: Sândalo, Almíscar e Cedro.

Real Time Cops For Men 2.0 - Coscentra

Lembra Phantom de Paco Rabanne

Notas de topo: Lavanda, raspas de limão e limão italiano. Notas de coração: Lavanda, maçã, fumaça, notas terrosas e patchouli e notas de fundo: Lavanda, baunilha e vetiver.

