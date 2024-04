Perfumes masculinos O Boticário: os 5 melhores da marca

Você é fã da empresa de perfumes O Boticário e tem curiosidade para saber quais são consideradas as melhores fragrâncias da marca? Então confira a lista a seguir.

De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, os 5 perfumes presentes neste texto são considerados os melhores entre os homens, segundo votação popular feita entre o público que assiste ao canal. Será que o seu perfume favorito aparece no ranking? Confira!

The Blend Cardamom (2021)

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Sálvia, Pimenta-de-Macaco, Ládano e Curry. As notas de fundo são: Cedro, Madeira de Âmbar, Musgo e Patchouli.

Recomendados

Zaad tradicional (2006)

As notas de topo são: Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são: Cedro, Noz-moscada indonésia, Cravo, Orquídea e Patchouli. As notas de fundo são: Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos IMPORTADOS que custam menos de R$ 100!

Malbec Black (2019)

As notas de topo são: Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia e Gerânio. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Zaad Expedition (2022)

As notas de topo são: Notas Aquáticas, Gin, Notas Verdes, Bergamota, Toranja, Laranja, Mandarina, Tomilho e Maçã. As notas de coração são: Sálvia, Alecrim, Pimenta Preta, Noz-moscada, Carvalho, Violeta e Rosa. As notas de fundo são: Vetiver, Notas Metálicas, Sândalo, Notas Amadeiradas, Almíscar, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar.

The Blend Bourbon (2019)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Canela, Crème Brûlée, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Âmbar, Sândalo, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

LEIA MAIS: 6 perfumes masculinos PARA USAR NO OUTONO