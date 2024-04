Perfumes masculinos BONS e BARATOS indicados por quem entende

Está afim de adquirir um perfume super exclusivo, porém não quer gastar muito? Então veja os perfumes a seguir. De acordo com o youtuber Junior Barreiros, maior especialista em perfumes do Brasil, esta quatro fragrâncias estão entre as suas preferidas deste início do ano pois, além de trazerem um aroma diferenciado e potente, possuem um bom custo-benefício. Confira!

Qaa’ed Intense - Lattafa Perfumes

Lançado recentemente, esta fragrância possui um ótimo preço, mesmo sendo importada. Traz um cheiro adocicado, ideal para baladas ou eventos noturnos. Caso vá utilizar durante o dia, procure maneirar nas borrifadas e prefira o clima frio.

As notas de topo são: Tabaco, Mel branco e Canela, acompanhadas de notas de coração em Baunilha, Cacau, Patchouli e Mirra e notas de fundo de Âmbar, Styrax e Ládano francês.

Loe - Par Fun

Se você busca um perfume para o dia-a-dia, Loe, de Par Fun, pode ser uma boa escolha. Possui acordes frutados, o que faz com que mulheres também se sintam a vontade para utilizar este perfume.

Suas notas são Goiaba, Mandarina, Canela e Madeiras.

Homine Elixir - In The Box Perfumes

Inspirado em Le Male Elixir, de Jean Paul Gaultier, esta fragrância é super bombástica e vai deixar um rastro cheiroso por onde você passar. Seu aroma adocicado e quente se encaixa em eventos noturnos e climas frios.

Notas de saída: Lavanda e Hortelã. Notas de corpo: Baunilha e Benjoim e notas de fundo: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Real King - Nuancielo

Outro perfume inspirado, desta vez em Creed Aventus, um dos importados mais famosos entre os homens.

No topo traz Bergamota, Groselha Preta, Maçã, Limão e Pimenta Rosa, acompanhado de Abacaxi, Patchouli e Jasmim Marroquino no corpo e fundo em Vidoeiro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Ambroxan e Cedro.

