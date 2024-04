Perfumes femininos baratos, suaves e ideais para quem trabalha com o público Imagem: Pexels/Kate Gundareva

Você já se incomodou com um perfume muito forte de alguém em algum ambiente? Então provavelmente entendeu que cada tipo de fragrância deve ser utilizado no local e na temperatura correta, não é mesmo?

Perfumes adocicados e com alta projeção, por exemplo, se encaixam melhores em climas mais frios, festas ou lugares mais aberto. Já aromas mais suaves e refrescantes costumam ser mais adequados para o uso diário, pois dificilmente incomodam o olfato.

Se você trabalha diretamente com o público, em um hospital, farmácia, por exemplo, é preciso tomar cuidado com o seu perfume, para que ele não incomode ninguém.

Recomendados

Confira a seguir as dicas da youtuber Erika Lemos, que indica os perfumes ideais para profissionais de saúde utilizar como assinatura.

Green Tea - Elizabeth Arden

As notas de topo são: Limão, Bergamota, Hortelã, Casca de Laranja e Ruibarbo. As notas de coração são: Jasmim, Musgo de Carvalho, Almíscar, Erva-Doce, Cravo e Âmbar Branco. As notas de fundo são: Chá Verde, Jasmim, Musgo de Carvalho, Almíscar, Sementes de Salsão, Alcarávia, Cravo-da-Índia e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: 5 hidratantes baratos para usar no lugar de perfumes

Águas Naturais Concentração - Avatim

Com uma composição simples, traz as notas de Hortelã, Tomilho e Pimenta Preta.

Mel das Flores - Mahogany

As notas de topo são: Limão, Bergamota e Chocolate. As notas de coração são: Mel e Bagas Vermelhas. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Fava Tonka e Caramelo.

Floratta in Rose - O Boticário

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Notas Frutadas, Pêssego, Mandarina, Damasco e Cassis. As notas de coração são: Tintura de Rosa, Gardênia, Ylang Ylang e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Almíscar e Notas Amadeiradas.

Saron - Nuancielo

Inspirado em Baiser Volé, de Cartier, traz as notas de topo em Lírio e Cítricos. Corpo de Lírio e notas de fundo de Lírio verde e Notas verdes.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfume feminino: fragrâncias para comprar DE OLHOS FECHADOS

⋅ Perfumes masculinos BONS e BARATOS indicados por quem entende

⋅ Perfume feminino: descubra quais as 5 fragrâncias mais vendidas atualmente e seus similares nacionais