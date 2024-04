5 hidratantes baratos para usar no lugar de perfumes

Quem costuma andar sempre cheirosa sabe que uma combinação perfeita é utilizar um hidratante corporal antes de aplicar o perfume. Contudo, algumas fragrâncias possuem um valor mais elevado, sendo utilizada somente em eventos oportunos e que mereçam um brilho a mais.

E se você faz a linha mais econômica, é possível alcançar uma potência perfumada somente utilizando os cremes corporais, mas para isso é preciso acertar na escolha, pois alguns hidratantes são mais cheirosos e possuem um maior poder de fixação.

Com as dicas da youtuber Poliana Oliveira, confira a seguir 5 hidratantes baratos que substituem o uso de perfume.

Framboesa Negra - Paixão

O hidratante mais barato da lista, mas que de acordo com a youtuber, possui um alto poder de fixação. O produto é uma loção ultracremosa deo hidratante com o aroma de framboesa super adocicado. Caso utilize com perfume, busque uma fragrância mais suave devido à potência do creme, que pode se sobressair.

Hello Hello Nah Cardoso - Ciclo Cosméticos

Um dos favoritos de Poliana, este hidratante chama a atenção pela textura super cremosa, com aspecto de mousse. Seu aroma lembra o aroma de Nutella e em suas principais notas é possível encontrar avelã, frutas secas e baunilha.

Nativa SPA Orquídea Noire - O Boticário

Uma das linhas mais conhecidas de hidratantes nacionais é a Nativa SPA, de O Boticário. Oquídea Noire é mais indicado para o uso noturno, devido ao aroma denso floral e amadeirado.

Forever - Ciclo Cosméticos

Também da marca Ciclo, esta loção hidratante possui um aroma bem próximo ao do perfume importado Hypnotic Poison, de Dior, porém mais adocicado. Suas principais notas são calda de açúcar, toranja e lírio do vale.

Essencial - Natura

Também estando entre a linha de perfumes mais conhecidas de sua marca, neste caso Natura, a versão hidratante do Essncial clássico não deixa a desejar em nada. Possui alta fixação e projeção e pode facilmente substituir o uso do perfume, de acordo com a youtuber especializada.

