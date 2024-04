Perfumes masculinos BONS e BARATOS para ter obrigatoriamente em uma coleção masculina

Cada vez que se entende mais sobre o mundo dos perfumes, a vontade adquirir uma fragrância nova aumenta.

Porém, é preciso ser sábio na hora de adicionar perfumes na coleção, já que alguns aromas podem se tornar repetitivos ou acabar cumprindo a mesma função. Logo, seu acervo não ficará completo.

Pensando nisso, o youtuber Moisés Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, listou os 5 perfumes exclusivos e baratos para ter obrigatoriamente em uma coleção masculina. Confira!

Recomendados

Deep Ventus - LAB 8

As notas de Saída: Bergamota, Cassis e Groselha Negra, acompanhadas de Abacaxi, Vidoeiro, Patchouli e Jasmim nas notas de corpo e fundo em Almíscar, Musgo, Ambar e Baunilha.

IDEM 31 - IDEM Perfumes (Inspirado em Dior Homme Intense)

No topo traz nota de Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pêra e as notas de fundo são Vetiver e Cedro da Virgínia.

Royal VIP 07 - Porto Aroma (Inspirado em 212 VIP Men)

Notas de topo em Maracujá, pimenta, limão, caviar e gengibre. Notas de corpo em Hortelã, gim e vodca fundo de Âmbar, couro e madeira.

God of Flames - Azza Parfums (Inspirado em God of Fire)

Notas de Topo: Bagas Vermelhas Gengibre, Limão e Manga. Notas de Corpo: Cumarina, Jasmim e Notas Amadeiradas e notas de Fundo: Almíscar, Âmbar, Nagarmota e Oud.

Bourbonne - Azza Parfums (Inspirado em Althair Parfums de Marly)

Notas de Topo: Bergamota, Canela, Cardamomo e Flor de Laranjeira. Notas de Corpo: Baunilha de Bourbon e Elemi e notas de Fundo: Almíscar, Ambroxan, Madeira de Guaiac, Pralinê.

