3 perfumes atemporais para mulheres de todas as idades

No universo da perfumaria, os perfumes atemporais são os favoritos de mulheres de diferentes gerações devido à sua capacidade de serem usados em qualquer estação e conquistar.

Sejam das famílias olfativas florais, cítricas ou um pouco mais fortes, tais fragrâncias se distinguem por serem compostas por notas sofisticadas e equilibradas que evocam memórias ou períodos atemporais.

A sensação atemporal que ela gera, juntamente com sua durabilidade, fixação e versatilidade, não tem idade. Por isso, elas são um sucesso entre mulheres de diferentes idades que amam aromas cheios de personalidade.

Recomendados

3 perfumes atemporais ideais para mulheres de qualquer idade

Se estiver à procura de um perfume atemporal básico e perfeito para te transportar para essas memórias com apenas uma aplicação, continue lendo para conhecer três dos melhores, de acordo com a Cosmopolitan.

Chance Eau Tendre da Chanel

Um perfume atemporal doce e marcante é este eau de parfum da Chanel. Em seu site, a marca o apresenta como “uma presença delicada, uma esteira intensamente feminina e envolvente”.

"Um floral frutado deslumbrante no qual um acorde luminoso de toranja e marmelo se entrelaça com a suavidade do jasmim e a essência de rosa", destaca sobre a fragrância criada por Olivier Polge.

Notas: marmelo, toranja, rosa, absoluto de jasmim e almíscar branco.

Libre de Yves Saint Laurent

Um perfume atemporal ideal para mulheres que procuram sentir-se livres é esta eau de parfum floral da YSL, criada pelos perfumistas Anne Flipo e Carlos Benaïm, que homenageia a liberdade.

Sobre o perfume, a marca diz em sua página: "A sensualidade ardente das flores de laranjeira do Marrocos se combina com o toque aromático ousado da lavanda da França. A lavanda, tradicionalmente usada na perfumaria masculina, adquire uma faceta ultrafeminina para criar uma fragrância de alta costura com o toque singularmente andrógino da YSL".

Notas: óleo de tangerina, óleo de petitgrain, óleo de lavandín, acorde de groselha negra, óleo de lavanda, absoluto de sampaguita, absoluto de jasmim do país da Índia, absoluto de flor de laranjeira, extrato de baunilha de Madagascar, óleo de cedro, acorde de âmbar cinza e almíscares.

Flower By Kenzo da Kenzo

Outro perfume atemporal requintado é este eau de parfum, um ícone da perfumaria, criado pelo mestre perfumista Alberto Morillas para Kenzo, inspirado na imponente e inodora papoula.

"A marca explica que 'envolto em almíscares brancos e baunilha, bagas rosa e rosa damascena assinam toda a sensualidade deste perfume feminino', sobre a 'fragrância inesperada, sensual e envolvente'."

Notas: rosa damascena da Bulgária, flor de espinheiro, groselha negra, tangerina, violeta de Parma, rosa, opopónaco, jasmim, baunilha, almíscar branco e incenso.