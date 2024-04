Perfumes masculinos contratipos: veja as principais indicações

Perfumes contratipos são uma boa escolha para quem deseja adquirir aromas exclusivos, porém com um bom custo-benefício.

ANÚNCIO

De acordo com Junior Barreiros, as 5 fragrâncias a seguir são as que ele mais indica da marca Par Fun, focada na criação de aromas inspirados em perfumes de nicho.

GREENLY - Inspirado em Greenley de Parfums de Marly

Possui notas de Petigrain, Musgo de Carvalho, Bergamota e Maçã Verde

BOMB EXTREME - Inspirado em Spicebomb Extreme de Viktor&Rolf

No perfume original é possível encontrar notas de Baunilha, Tabaco, Canela, Cominho, Whisky Bourbon e Açafrão. Já o perfume contratipo é composto apenas de Baunilha e Tabaco.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos baratos, sedutores e que irão te render muitos elogios

ANDRÔ - Inspirado em Andromeda de Tiziana Terenzi

Leva notas de Pêssego, Ylang Ylang, Flores Brancas, Rosa Damascena e Âmbar.

NI - Inspirado em Ani de Nishane

Possui notas de Baunilha e Groselha Preta enquanto o perfume original possui no topo: Gengibre, Bergamota, Pimenta Rosa e Notas Verdes. No coração: Cardamomo, Groselha Preta e Rosa Turca e no fundo: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar Cinzento e Patchouli.

LOE - Inspirado em Solo Loewe de Loewe

Goiaba, Mandarina, Canela e Madeiras estão em sua composição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos BONS e BARATOS para ter obrigatoriamente em uma coleção masculina

⋅ Perfumes femininos baratos, suaves e ideais para quem trabalha com o público

⋅ Perfumes masculinos BONS e BARATOS indicados por quem entende