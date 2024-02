Veja 5 perfumes femininos fora do radar e QUE DEMORAM MUITO para sair!

Uma das características muito buscada em um perfume é a fixação. Geralmente, as fragrâncias femininas que mais fixam são aquelas mais quentes e adocicadas, enquanto aromas cítricos, suaves ou frescos saem mais rápido da pele.

Além disso, perfumes ‘grudentos’ são mais indicados para climas mais frios, além de ser muito utilizado em encontros ou eventos noturnos.

Logo, se você busca por uma fragrância que fixa por muito tempo, saiba que é esse tipo de característica predominante que você vai encontrar.

E para te ajudar a encontrar as melhores fragrâncias com este tipo, veja a lista a seguir. De acordo com as indicações do youtuber especializado, ‘Taiguara Almeida’, estes perfumes “grudam onde você encostar. Confira.

Una Infinito - Natura (2021)

As notas de topo são: Mandarina, Toranja, Frésia, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são: Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são: Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

Charlot - Mahogany (2023)

As notas de topo são: Lavanda, Mandarina e Cassis. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Petitgrain e Jasmim e as notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Cedro e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos considerados OS MELHORES DE TODOS OS TEMPOS

Rebelle Madness Hinode (2022)

A nota de topo é Orquídea. A nota de coração é Jasmim Sambac e a nota de fundo é Baunilha de Madagascar.

Absolute by Excluive (2020)

As notas de topo são: Limão Siciliano, Lavanda e Gerânio Africano. As notas de coração são: Agarwood (Oud), Cedro do Texas, Incenso e Safraleine® e as notas de fundo são: Âmbar, Patchouli da Indonésia e Ambreína.

Absinto Elixir - Água de Cheiro

A nota de topo é Mandarina. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Sândalo.

*As notas foram retiradas do site Fragrantica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O perfume feminino de cada marca QUE VOCÊ DEVE TER na coleção

⋅ 6 perfumes SUPER POTENTES que vão te deixar cheiroso com uma única borrifada

⋅ Os 4 melhores perfumes masculinos nacionais que irão fazer SUCESSO EM 2024