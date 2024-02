5 perfumes femininos considerados OS MELHORES DE TODOS OS TEMPOS

Você saberia dizer quais são os perfumes femininos nacionais mais famosos? Ou melhor, será que a sua fragrância favorita está entre as mais cobiçadas entre as mulheres?

Na lista a seguir a youtuber Poliana Oliveira bebeu de diversas fontes e listou os melhores perfumes nacionais femininos de todos os tempos. Concorda?

Egeo Dolce - O Boticário (2007)

As notas de topo são: Notas Doces, Framboesa e Nectarina. As notas de coração são: Algodão-Doce, Anis, Violeta e Madressilva. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Coffee Woman Seduction - O Boticário (2011)

As notas de topo são: Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são: Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim. As notas de fundo são: Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

Una Blush - Natura (2019)

As notas de topo são: Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Eudora Deluxe Edition - Eudora (2014)

As notas de topo são: Limão, Bergamota, Mandarina, Pimenta Preta, Maçã, Abacaxi e Cassis. As notas de coração são: Damasco, Flor de Laranjeira, Pimenta Rosa, Violeta e Segredo Eudora®. As notas de fundo são: Âmbar, Sândalo, Patchouli, Fava Tonka, Algodão-Doce e Leite.

Luna Absoluta - Natura (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Romã, Pera e Bergamota. As notas de coração são: Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta. As notas de fundo são: Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

